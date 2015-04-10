Цены на цементную группу материалов в РФ с апреля снизились на 10%

УрБК, Москва, 27.06.2022. Материалы цементной группы (цемент, бетон, раствор, плиты перекрытия) в России с апреля подешевели на 10%. При этом цены пока не вернулись к уровню начала года, так как ранее они увеличились на 20%. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей Антон Глушков, сообщает ТАСС.



По словам эксперта, похожая ситуация возникла и с другими стройматериалами. В целом рынок стабилизировался, утверждает он.



При этом металл в России с начала марта подешевел на 40%.