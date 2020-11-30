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Вчера, 16:56

Екатеринбург вошел в десятку самых популярных авианаправлений в России

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Екатеринбург вошел в десятку наиболее популярных авинаправлений в России. При составлении рейтинга учитывались продажи билетов на внутренние рейсы с 1 по 31 июля, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В топ-20 наиболее популярных российских городов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Самара, Омск, Волгоград, Минеральные Воды, Уфа, Тюмень, Сургут, Челябинск, Мурманск и Махачкала.

Средняя сумма чека за перелет внутри России составляет 8 тыс. 649 руб. в одну сторону. За год показатель сократился на 3%.

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