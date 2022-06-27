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Вчера, 16:05

Из Екатеринбурга в Москву на майские праздники планируют слетать 22,6% пассажиров

УрБК, Москва, 16.04.2024. С 28 апреля по 12 мая 2024 года 22,6% купленных в Екатеринбурге авиабилетов приходится на московское направление, сообщили аналитики сервиса по подбору билетов «Туту.ру».

Самыми популярными авианаправлениями из Екатеринбурга на майские праздники, помимо столицы России, оказались Санкт-Петербург (17,8%), Сочи (17,6%), Минеральные Воды (7,2%) и Калининград (3,6%). В топ-10 также вошли Белоярский, Красноярск, Махачкала, Волгоград и Казань. В 2023 году на втором месте рейтинга был Сочи, а Санкт-Петербург — на третьем месте.

Что касается зарубежных путешествий из Екатеринбурга на майские праздники, то доля забронированных авиабилетов в Азербайджан составляет 15,7%, в Беларусь — 14,5%, Армению — 13,3%, Казахстан — 9,6%, Киргизию — 8,4%.

На поезде из Екатеринбурга в указанный период поедут в Казань (доля пассажиров составила 16,1%), Пермь (9,4%), Тюмень (7,4%), Москву (7,2%) и Омск (4,2%). В число популярных направлений также вошли Сургут, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург и Югорск.
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