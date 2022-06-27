Из Екатеринбурга в Москву на майские праздники планируют слетать 22,6% пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Екатеринбург вошел в десятку наиболее популярных авинаправлений в России. При ...13.05.2021 Аэропорт Кольцово в майские праздники обслужил более 154 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 1 по 10 мая обслужил 154,3 тыс. пассажиров. Это ...30.11.2020 Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга популярных городов РФ для осенних путешествий
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Екатеринбург попал в первую десятку городов, которые пользовались наибольшим спросом у ...05.04.2016 Екатеринбург вошел в десятку популярных городов для путешествий на майские праздники
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. Екатеринбург занял 10 место в рейтинге городов по популярности у туристов на майские ...12.05.2015 Екатеринбург вошел в десятку самых привлекательных российских городов в майские праздники
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2015. Екатеринбург вошел в первую десятку городов России по числу броней на майские ...