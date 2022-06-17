В Свердловской области выявлено 104 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 июня 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 447 тыс. 360 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 88 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 435 тыс. 092 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 683 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 421 тыс. 564 человека. За сутки зафиксирован 51 летальный случай (всего 380 тыс. 943), выздоровели 3 тыс. 355 человек (всего 17 млн 847 тыс. 868).