В Свердловской области выявлено 104 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 июня 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 447 тыс. 360 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 88 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 435 тыс. 092 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 683 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 421 тыс. 564 человека. За сутки зафиксирован 51 летальный случай (всего 380 тыс. 943), выздоровели 3 тыс. 355 человек (всего 17 млн 847 тыс. 868).
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