Российские фермеры начали отказываться от продажи скота на убой из-за низких закупочных цен

УрБК, Москва, 27.06.2022. Российские фермеры начали отказываться продавать скот на убой. Причиной этому стали низкие закупочные цены, которые предлагают мясокомбинаты. Стоимость снижается уже три месяца подряд, и только за последнюю неделю она упала на 15%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



Мясокомбинаты начали предлагать более низкие закупочные цены после того, как на российский рынок попала дешевая импортная говядина. В 2022 году по инициативе Минсельхоза РФ было разрешено ввезти 200 тыс. т замороженной говядины, не облагаемой пошлиной, хотя она составляет 15%. Данная меры была применена для стабилизации цен.



Однако серьезное укрепление рубля способствовало повышению рентабельности импорта, поэтому руководитель Национальной мясной организации Сергей Юшин ожидает рост дальнейших поставок. Это стало одной из основных причин снижения цен в оптовом звене. При этом в настоящий момент цена на российский скот выше: мясокомбинаты не могут после убоя и разделки продать такую продукцию с прибылью. Представители отрасли отмечают, что сейчас импортная говядина дешевле российской минимум на четверть. В итоге фермерам стало невыгодно продавать скот по таким ценам, поскольку у них выросли затраты на корма и другие компоненты.



Поскольку стоимость российского скота выросла, то некоторые мясопереработчики даже понесли убытки. Поэтому многие из них переориентировались на более дешевую импортную продукцию.



Сложившаяся ситуация может стать причиной снижения внутреннего производства и грозит рисками для отрасли в среднесрочной перспективе. При этом собеседники издания говорят, что, даже если беспошлинный ввоз мяса будет отменен, импортная говядина останется дешевле российской. Все это может вынудить российских фермеров отказаться от выращивания крупного рогатого скота, что, в свою очередь, может привести к увеличению доли импортируемой говядины.



Помимо этого, снижение со стороны фермеров предложения мяса на убой связано и с сезонным фактором: основной убой выполняется в конце III и в IV квартале, когда животные достигают оптимальных весовых кондиций. Дефицит местного скота будет наблюдаться в течение всего лета, а массовый забой начнется только в конце осени — начале зимы.