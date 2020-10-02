Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о досрочной индексации зарплат ряда бюджетников

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, которое предусматривает индексацию зарплат сотрудников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений региона. Зарплаты будут увеличены на 4% с 1 августа. Изначально индексация была запланирована на 1 сентября, сообщает департамент информационной политики региона.
Данное повышение зарплат направлено на поддержку работников, трудящихся в сферах образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других сегментов, которые не затрагиваются «майскими указами» президента РФ, а также сотрудников МФЦ.
Уточним, что, согласно майскому указу президента от 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», заработная плата школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должна составлять минимум 100% от средней зарплаты по региону. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — минимум 200% от средней зарплаты по региону.
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