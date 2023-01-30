Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплаты бюджетникам

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. С 1 октября 2023 года зарплаты сотрудников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области будут проиндексированы. Соответствующее поручение отдал губернатор Евгений Куйвашев. Повышение коснется работников здравоохранения, образования, культуры, социальных работников, чья зарплата финансируется из регионального бюджета, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Зарплаты индексируются в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. У школьных и детсадовских педагогов, преподавателей колледжей и работников культурных учреждений они должны доходить до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе. У учителей и научных сотрудников — до 200%.



Также будет проиндексирована зарплата сотрудников, обеспечивающих деятельность бюджетных организаций. На 5,5% будут увеличены минимальные ставки и оклады бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей, машинистов, подсобных рабочих и других работников.