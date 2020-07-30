Челябинские полицейские привлекли к ответственности более 700 человек за нарушения в сфере оборота черных и цветных металлов

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2020. Сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактической операции в Екатеринбурге выявили ...

В Екатеринбурге сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 3,5 т металлолома

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В Нижнем Тагиле полиция с 2016 года по текущий период 2018 года выявила 83 пункта, ...

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Екатеринбурге ООО «КомМет» оштрафовано за нарушения при операциях с цветметом. Об ...

Екатеринбургская компания «КомМет» оштрафована за нарушения при операциях с цветметом

В Среднеуральске предприниматель оштрафован за прием лома металла без лицензии

С начала 2010 года в Свердловской области из незаконного оборота изъято более 1,5 тонны лома цветных и свыше 28 тонн черных металлов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. С начала 2010 года в Свердловской области изъято более 1,5 тонны лома цветных и свыше ...