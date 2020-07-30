Челябинские полицейские привлекли к ответственности более 700 человек за нарушения в сфере оборота черных и цветных металлов

УрБК, Челябинск, 27.06.2022. За период с февраля 2022 года сотрудники правоохранительных органов Южного Урала привлекли к административной ответственности 702 участника незаконных схем в сфере оборота черных и цветных металлов. Пресечена деятельность 487 нелегальных пунктов приема лома чермета и цветмета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Всего за этот период полицейские изъяли из незаконного оборота около 88 тыс. кг лома. Лица, уличенные в незаконной деятельности, привлечены к административной ответственности в соответствии со статьями 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».
Помимо этого, в связи с выявлением факта незаконного приема и реализации изделий из чермета и цветмета на сумму более 2,5 млн руб. было возбуждено одно уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2020. Сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактической операции в Екатеринбурге выявили ...30.08.2018 В Нижнем Тагиле выявили 83 нелегальных пункта приема металлолома
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В Нижнем Тагиле полиция с 2016 года по текущий период 2018 года выявила 83 пункта, ...25.01.2017 Екатеринбургская компания «КомМет» оштрафована за нарушения при операциях с цветметом
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Екатеринбурге ООО «КомМет» оштрафовано за нарушения при операциях с цветметом. Об ...06.12.2013 В Среднеуральске предприниматель оштрафован за прием лома металла без лицензии
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2013. Прокуратура с привлечением сотрудников полиции провела проверку исполнения ...24.05.2010 С начала 2010 года в Свердловской области из незаконного оборота изъято более 1,5 тонны лома цветных и свыше 28 тонн черных металлов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. С начала 2010 года в Свердловской области изъято более 1,5 тонны лома цветных и свыше ...