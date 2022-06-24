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24.06.2022

На Южном Урале в мае выдали 69,8 тыс. микрозаймов

УрБК, Челябинск, 24.06.2022. В мае 2022 года в Челябинской области было выдано 69 тыс. 817 микрозаймов, что на 0,3% меньше, чем в феврале этого года (70 тыс. 020). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 7-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по числу выданных в мае микрозаймов расположилась Москва (128,7 тыс. ед.), на второй — Московская область (112,7 тыс. ед.), на третьей — Краснодарский край (97,6 тыс. ед.), на четвертой — Свердловская область (88 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (84,9 тыс. ед.).

В целом по стране в мае 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,38 млн единиц. Таким образом, выдача микрозаймов в мае почти вернулась к уровню «досанкционного» февраля, по сравнению с которым сократилась на 1,8% (2,42 млн ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития происходящего в экономике и, в частности, от динамики доходов населения.

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