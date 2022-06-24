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24.06.2022

«Россети Урал» подвели итоги соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП 35 кВ

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В компании «Россети Урал» подвели итоги соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП 35 кВ и выше. Мероприятия проходили с 20 по 23 июня 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в селе Миасское (Челябинская область), сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал».

Участниками стали команды филиалов «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и «Челябэнерго», а также команды дочернего общества «Россети Урал» — «Екатеринбург» и сетевой компании АО «СУЭНКО».

«Россети Урал» подвели итоги соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП 35 кВ
Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»

Командам необходимо было показать умения при освобождении пострадавшего (манекена) от действия электрического тока с металлической опоры ВЛ 110 кВ и оказание ему первой помощи; при ликвидации пожара в охранной зоне воздушной линии 110 кВ при падении провода на землю; при замене грозозащитного троса линии 35 кВ. Часть работ участники проводили на высоте (не менее 18 метров). Кроме того, во время соревнований команды выполняли задачи и на реальных энергообъектах за пределами учебно-тренировочного полигона. Они проводили осмотр участка воздушной линии 110 кВ с применением функционала мобильного решения технического обслуживания и ремонтов.

На церемонии закрытия соревнований губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важную роль подобных турниров, так как они дают стимул работникам к дальнейшему росту, обмену лучшими практиками и приемами работы.

«Уверен, что это правильное и полезное мероприятие, которое позволило вам обменяться опытом, подсмотреть практики друг у друга, которые будут использоваться на благо людей, которым каждый день нужен свет. Без электричества комфорт сейчас невозможен», — заявил глава южноуральского региона.

Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор отметил, что конкурсы профмастерства позволяют качественно повысить уровень квалификации производственного персонала.

«Каждый раз соревнования становятся центром общения специалистов, укрепляют профессиональные и дружеские отношения между энергетиками Урала и Прикамья. Уверен, все команды достойно представили свои подразделения, отработав на конкурсных этапах с предельной концентрацией, высокопрофессионально и качественно», — сказал Александр Пятигор.

К поздравлениям участникам присоединился первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Урал» Владимир Рябушев. Как руководитель технического блока компании, он подчеркнул важный элемент конкурса — мотивацию линейных бригад на безопасный труд.

По итогам конкурса профмастерства третье место заняла команда филиала «Пермэнерго». На втором месте — энергетики из филиала «Свердловэнерго». Лидером соревнований стала команда филиала «Челябэнерго». Члены этой команды также стали лучшими в личных номинациях. Еще одна награда была вручена судейской бригаде, оценивающей этап по замене грозозащитного троса на ВЛ 35 кВ.

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