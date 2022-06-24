В Свердловской области выдача микрозаймов в мае сократилась на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В мае 2022 года в Свердловской области был выдан 87 тыс. 961 микрозаем, что на 2,4% меньше, чем в феврале этого года (90 тыс. 159). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров списка по числу выданных в мае микрозаймов оказались Москва (128,7 тыс. ед.), Московская область (112,7 тыс. ед.), Краснодарский край (97,6 тыс. ед.) и Башкортостан (84,9 тыс. ед.).



Сокращение выдачи микрокредитов в мае по сравнению с февралем зафиксировано в большинстве регионов страны. Наибольший спад этого показателя показали Волгоградская область (минус 10,4%), Ставропольский край (минус 8,4%), Омская область (минус 8%), Республика Саха (Якутия) (минус 7,9%), а также Ростовская область (минус 7,7%).



В целом по стране в мае 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,38 млн единиц. Таким образом, выдача микрозаймов в мае почти вернулась к уровню «досанкционного» февраля, по сравнению с которым сократилась на 1,8% (2,42 млн ед.).