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24.06.2022

В Свердловской области выявлено 99 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 июня 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 447 тыс. 058 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписан 101 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 434 тыс. 809 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 154 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 412 тыс. 805 человек. За сутки зафиксировано 65 летальных случаев (всего 380 тыс. 776), выздоровели 3 тыс. 225 человек (всего 17 млн 839 тыс. 346).

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