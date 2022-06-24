Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили более 1 тыс. тропических растений для очищения промышленных водоемов

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили в прудок-осветлитель, где отстаивается техническая вода, более 1 тыс. высших водных растений, мощные корни которых впитывают вредные примеси, окисляют и расщепляют их на простые элементы и усваивают как питание.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, бразильская эйхорния, или водный гиацинт, и африканская пистия являются природными фильтрами для воды. Они полностью безопасны для человека, растительного и животного мира, что подтверждено рядом научных исследований. Наиболее благоприятным для таких растений является тропический климат. В водоемах Урала они начинают «работать» при температуре воды выше +12 С.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Отмечается, что в Нижнем Тагиле изучением свойств водного гиацинта и его выращиванием при поддержке ЕВРАЗ НТМК занимаются воспитанники станции юных натуралистов. В этом году они вырастили и высадили в прудки-осветлители вместе с экологами более 100 корней эйхорнии.
«Биологические фильтры дополнительно улучшают качество воды в водоемах. В роли основной системы очистки на прудках-осветлителях установлены заградительные боны, маслоловушки и каскады кассетных фильтров, заполненные сорбентом. Эти конструкции исключают попадание загрязняющих веществ в водные объекты», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ НТМК ежегодно реализует мероприятия по реабилитации водоемов. Экологи комбината заселяют городские водоемы хлореллой — микроводорослью, очищающей воду. Кроме того, по рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства выпускают в Нижнетагильский пруд и в Леневское водохранилище рыб-мелиораторов: толстолобика, сазана и белого амура.
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