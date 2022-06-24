Средняя ожидаемая зарплата соискателей Свердловской области в мае составила 43,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. 38,5% жителей Среднего Урала готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Согласно исследованию, это самый высокий показатель за последний год. Так, например, в начале года доля таких ответов составляла 31%. Не согласны снижать свои ожидания по зарплате 45,2% жителей региона, остальные затруднились ответить.



Средняя заработная плата, на которую претендуют свердловские соискатели, по итогам мая составила 43 тыс. 934 руб. Это на 20% меньше, чем ожидания по России в целом (54 тыс. 970 руб.).