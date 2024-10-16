Больше половины свердловчан не готовы снижать зарплатные ожидания при трудоустройстве

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Больше половины соискателей в Свердловской области (51%) не готовы снижать зарплатные ожидания. Это следует из опроса, проведенного в третьем квартале 2025 года сервисом онлайн-рекрутинга HeadHunter.



При этом, если в первом квартале 2025 года 56% требовали высоких зарплат при трудоустройстве, то свежий опрос показал, что на своем при собеседовании готовы настаивать 51% соискателей. Самыми упорными в вопросе зарплатных ожиданий оказались представители высшего и среднего менеджмента (65%), страховые агенты (62%), специалисты из сферы автобизнеса (61%), менеджеры по закупкам (60%) и производственники (59%). С ними работодателям сложнее всего договориться.



Чаще всего готовы пойти на уступки начинающие специалисты до 18 лет: 46% из них склонны договариваться о вознаграждении при гарантии трудоустройства. Если говорить по профессиям, то чаще всего готовы уступить в переговорах с работодателем айтишники (41%). Далее идут агенты по страхованию (33%), маркетологи (32%), специалисты из индустрии развлечений (32%), аграрии и юристы (по 30%).



Согласно результатам опроса 27% респондентов выразили готовность снизить уровень своих зарплатных ожиданий с целью ускорения процесса трудоустройства или сохранения текущего рабочего места. С начала текущего года доля таких ответов уменьшилась на 1%.



Каждый пятый работник Свердловской области (22%) не смог однозначно ответить на вопрос — согласится ли он на уменьшение суммы заработной платы ради получения работы, и доля таких ответов выросла на 4% с начала года. Наряду с сокращением доли тех, кто уверен в своих зарплатных запросах, это может говорить о росте тревожных ожиданий среди работников региона.