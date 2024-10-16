Больше половины свердловчан не готовы снижать зарплатные ожидания при трудоустройстве

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. 53% соискателей из Свердловской области, опрошенных онлайн-платформой рекрутинга hh.ru, ...11.10.2023 Снизить свои зарплатные ожидания готовы лишь 33% жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Служба исследований hh.ru выяснила, как за последний год изменилась доля тех ...19.05.2016 HeadHunter: Ради трудоустройства 49% жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2016. Почти половина (49%) жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания, ...22.09.2015 HeadHunter: четверть россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. В Екатеринбурге выросло число граждан, для которых трудоустройство на данный момент ...30.01.2015 Половина россиян готова на снижение зарплаты ради трудоустройства
УрБК, Москва, 30.01.2015. Более половины соискателей готовы умерить свои зарплатные аппетиты ради трудоустройства, ...