УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.06.2022

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил профподготовку энергетиков «Россети Урал» — «Челябэнерго»

УрБК, Челябинск, 24.06.2022. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил учебно-тренировочный полигон в селе Миасское Красноармейского района, на котором с 20 по 23 июня проходят соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП 35 кВ и выше компании «Россети Урал».

Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, в рамках визита состоялась двусторонняя встреча главы региона с генеральным директором «Россети Урал» Александром Пятигором, а также со студентами энергетических специальностей вузов и ссузов, которые являются членами студенческих отрядов компании «Россети Урал».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил профподготовку энергетиков «Россети Урал» — «Челябэнерго»
Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»

Как отметил Алексей Текслер во время встречи с Александром Пятигором, филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго» — это ключевая организация, обеспечивающая энергоснабжение промышленных предприятий и жителей области. С целью повышения надежности в регионе продолжается совместная работа с «Россетями» по консолидации территориально-сетевых организаций.

«Сегодня у нас ответственных организаций немного. Это «Россети Урал», а также несколько промышленных сетевых организаций. Но в массе — неквалифицированные предприятия. Потери в сетях в таких неорганизованных компаниях в разы превышают потери, которые есть у «Россети Урал». Это сказывается на инвестициях и экономике в целом. При консолидации мы снижаем потери и увеличиваем инвестиционный, операционный ресурс», — сказал А. Текслер.

По словам губернатора Южного Урала, еще одна задача — повышение скорости реагирования на возникающие проблемы (аварии, отключения), которые чаще всего происходят из-за природных явлений. Он отметил, что в целом «Россети Урал» сегодня справляется с этой задачей, но нет предела совершенству. По его мнению, эту работу нужно усиливать, в том числе решая вопрос по альтернативным (резервным) источникам.

Также обсуждалась модернизация сетей для подключения новых потребителей. А. Пятигор доложил главе региона о работе компании, в том числе о подготовке электросетевого хозяйства к зиме.

«Подготовка к зиме идет в рамках утвержденных графиков, по плану. Относительно самой консолидации нам есть над чем работать. Мы консолидировали проблемные большие активы в Копейске, Сатке, Озерске. Надежное энергоснабжение для нас — безусловный приоритет. В данных энергорайонах порядка 400 тысяч потребителей. На особом контроле также стоят вопросы выполнения обязательств по технологическому присоединению. Сейчас в работе наших специалистов в регионе более 6,5 тысячи договоров технологического присоединения», — сообщил А. Пятигор.

Помимо этого, губернатор региона в неформальной обстановке поговорил со студентами и ответил на вопросы будущих энергетиков.

В заключение Алексей Текслер и Александр Пятигор наградили победителей соревнований профмастерства. Губернатор отметил важную роль подобных турниров, так как они дают стимул работникам к дальнейшему росту, обмену лучшими практиками и приемами работы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.06.2022 Новым генеральным директором «Россети Урал» назначен Александр Пятигор

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. Совет директоров «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») принял решение о назначении нового ...

26.02.2021 Глава Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил энергетиков «Россети Урал» за оперативное восстановление электроснабжения в регионе

УрБК, Челябинск, 26.02.2021. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность персоналу и ...

24.02.2021 «Россети Урал» — «Челябэнерго» задействовали дополнительные силы для восстановления электроснабжения, прерванного непогодой

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Все подразделения челябинского филиала компании «Россети Урал» переведены в особый режим ...

14.09.2020 Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» завершили реконструкцию электроподстанции «Первомайка»

УрБК, Челябинск, 14.09.2020. В Челябинске энергетики Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

03.09.2020 «Россети» уменьшили число технологических нарушений на сетях компании

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В компании «Россети» фиксируют снижение количества технологических нарушений в первой ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18