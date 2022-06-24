Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил профподготовку энергетиков «Россети Урал» — «Челябэнерго»

УрБК, Челябинск, 24.06.2022. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил учебно-тренировочный полигон в селе Миасское Красноармейского района, на котором с 20 по 23 июня проходят соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП 35 кВ и выше компании «Россети Урал».



Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, в рамках визита состоялась двусторонняя встреча главы региона с генеральным директором «Россети Урал» Александром Пятигором, а также со студентами энергетических специальностей вузов и ссузов, которые являются членами студенческих отрядов компании «Россети Урал».





Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»



Как отметил Алексей Текслер во время встречи с Александром Пятигором, филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго» — это ключевая организация, обеспечивающая энергоснабжение промышленных предприятий и жителей области. С целью повышения надежности в регионе продолжается совместная работа с «Россетями» по консолидации территориально-сетевых организаций.



«Сегодня у нас ответственных организаций немного. Это «Россети Урал», а также несколько промышленных сетевых организаций. Но в массе — неквалифицированные предприятия. Потери в сетях в таких неорганизованных компаниях в разы превышают потери, которые есть у «Россети Урал». Это сказывается на инвестициях и экономике в целом. При консолидации мы снижаем потери и увеличиваем инвестиционный, операционный ресурс», — сказал А. Текслер.



По словам губернатора Южного Урала, еще одна задача — повышение скорости реагирования на возникающие проблемы (аварии, отключения), которые чаще всего происходят из-за природных явлений. Он отметил, что в целом «Россети Урал» сегодня справляется с этой задачей, но нет предела совершенству. По его мнению, эту работу нужно усиливать, в том числе решая вопрос по альтернативным (резервным) источникам.



Также обсуждалась модернизация сетей для подключения новых потребителей. А. Пятигор доложил главе региона о работе компании, в том числе о подготовке электросетевого хозяйства к зиме.



«Подготовка к зиме идет в рамках утвержденных графиков, по плану. Относительно самой консолидации нам есть над чем работать. Мы консолидировали проблемные большие активы в Копейске, Сатке, Озерске. Надежное энергоснабжение для нас — безусловный приоритет. В данных энергорайонах порядка 400 тысяч потребителей. На особом контроле также стоят вопросы выполнения обязательств по технологическому присоединению. Сейчас в работе наших специалистов в регионе более 6,5 тысячи договоров технологического присоединения», — сообщил А. Пятигор.



Помимо этого, губернатор региона в неформальной обстановке поговорил со студентами и ответил на вопросы будущих энергетиков.



В заключение Алексей Текслер и Александр Пятигор наградили победителей соревнований профмастерства. Губернатор отметил важную роль подобных турниров, так как они дают стимул работникам к дальнейшему росту, обмену лучшими практиками и приемами работы.