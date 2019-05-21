В Академическом районе Екатеринбурга студенческие стройотряды получили путевки на Целину

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В минувшие выходные состоялось открытие 61-й Студенческой Целины, которая в Академическом районе проходит в четырнадцатый раз. Торжественное построение возле символа студенческих отрядов Свердловской области приурочили к открытию трудового семестра, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Стоит отметить, что движение студенческих отрядов в 2023 году отметило свое 60-летие. На текущий момент на Среднем Урале в этом движении участвует свыше 3,6 тыс. учащихся различных вузов. В составах более чем 100 сплоченных коллективов есть проводники, медики, спортсмены, педагоги и множество других профильных отрядов. Однако для Академического района важны именно строители — с их помощью главный девелопер восьмого района Екатеринбурга возводит дома и поддерживает порядок в уже готовом жилом фонде.В честь старта летней трудовой кампании в Академическом районе собрались сотни участников студенческих строительных отрядов. Поздравить их пришли в том числе представители компании, которая основала и строит Академический район и которая стала инициатором сотрудничества с целинниками. Академический район принимает стройотряды с 2010 года.«Сегодняшний день является одним из самых важных для студентов, открывающих 61-ую Целину в Академическом районе. Я уверен, что ваше студенческое лето в этом году будет успешным. Я хочу напомнить молодым строителям, что их предшественники вместе с нами более 15 лет назад возводили самый молодой района Екатеринбурга — Академический! Именно благодаря их помощи сегодня на месте торфоразработок красуются жилые кварталы с современными детскими площадками, многоэтажными домами, большим парком. И сегодня вы перенимаете у них смену, чтобы и дальше вместе с нами возводить уральский Наукоград», — поприветствовал студентов председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.Напомним, что в Академическом районе высоко ценят трудовые достижения студенческих отрядов. В 2013 году здесь была установлена стела, посвященная стройотрядовскому движению. На ней размещены эмблемы всех строительных отрядов, принимавших участие в возведении нового района. За эти годы бойцы студотрядов помогли строить школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе Храма Святых Божиих строителей.