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23.06.2022

УБРиР получил награду национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил награду национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Так, он стал победителем в дополнительной номинации «За развитие рынка платежных услуг для бизнеса», учрежденной в рамках номинации «Лучшая банковская программа для МСП — 2022».

Как сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации, УБРиР предоставляет бизнесу возможность быстро подключить и работать со всеми видами эквайринга: торговым или интернет-эквайрингом, онлайн-кассой или смартфоном как терминалом — Tap2Go. Кроме того, банк в конце 2021 года запустил новый функционал по приему платежей через СБП по QR-коду, что по достоинству оценили предприниматели и их клиенты: объем платежей с использованием такой технологии увеличился с начала года в 15 раз.

«Нам очень приятно получить такую высокую оценку нашей работы от профессионального сообщества. Для УБРиР важно создавать удобные финансовые сервисы для ведения бизнеса, а также быть не просто обслуживающим банком, но и партнером, на которого можно смело положиться и которому просто довериться. Развитие эквайринга является одним из стратегических направлений для банка», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Национальная премия «Золотой Меркурий» была учреждена Торгово-промышленной палатой РФ еще в 2002 году. Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной думы. Он проходит в два этапа: сначала предприниматели участвуют в региональном туре, а затем — в федеральном. В нем принимают участие российские малые предприятия и предприятия-экспортеры. Официальная церемония награждения состоится 24 июня в Москве.

Отмечается, что УБРиР не впервые получает призы «Золотого Меркурия»: в 2017 и 2019 годах жюри конкурса выделило высокое качество сервисов для малого бизнеса.

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