УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. На Абагурскую обогатительную фабрику ЕВРАЗа состоялся экологический пресс-тур, в котором участвовали представители комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, общественники и депутаты. Гостям показали производственный процесс фабрики, рудный двор, цех обогащения сырья, дробильное отделение, машину обжига извести. Экологи предприятия презентовали посетителям природоохранные проекты и достижения в области охраны окружающей среды.
С 2006 года фабрике удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу города более чем на 90%. Такие результаты были достигнуты за счет закрытия агломерационного производства. На площадях, где прекращено производство, выполняется рекультивация земель и высадка деревьев.
«В 2011 году мы провели реконструкцию газоочистки на участке обжига известняка и установили новое современное очистное оборудование: рукавные фильтры с эффективностью очистки до 99%. В итоге вредные выбросы снизились еще на 500 тонн в год», — отметил главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Станислав Маренов.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
В 2017 году на предприятии был выполнен природоохранный проект «Модернизация схемы транспортировки отходов обогащения на шламохранилище». Он дал возможность избавиться от технологических и экологических рисков, а также стабилизировать производство железнорудного концентрата.
В 2021 году завершен экологический проект по рекультивации земельных участков. На его реализацию компания направила 4,5 млн руб. Участок общей площадью 1,85 га покрыли слоем плодородной почвы, внесли органические удобрения, опилки и засеяли семенами трав. Рекультивация помогла привести земли в безопасное для окружающей среды и населения состояние, восстановила их ценность и почвенное плодородие, сделав пригодными для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности.
Абагурская обогатительная фабрика входит в состав горнорудных предприятий ЕВРАЗ ЗСМК и перерабатывает первичный концентрат, поступающий с Шерегешского, Таштагольского и Казского рудников. Ежесуточно фабрика принимает и разгружает 300-350 вагонов сырья. Более 200 вагонов с готовой продукцией отправляются в адрес ЕВРАЗ ЗСМК.
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