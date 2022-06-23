Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки

УрБК, Москва, 23.06.2022. В Банке России изучают возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом рассказал первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин во время заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.
«Как это указано в пресс-релизе Центрального банка, на сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на то, каким образом формируются инфляционные ожидания», — цитирует его ТАСС.
По словам В. Чистюхина, цены на основные продукты продолжают расти, хотя этот процесс и замедлился. Зампред отметил, что регулятор стремится к возвращению инфляции на уровень 4%, рассчитывая достигнуть этого результата в 2024 году.
Уточним, что на последнем заседании Банка России ключевая ставка была уменьшена до 9,5%. Следующее плановое заседание пройдет 22 июля.
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