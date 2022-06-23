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23.06.2022

Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,06%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 по 17 июня 2022 года не изменились и составили 59,27 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, стоимость бензина марки АИ-92 также осталась прежней — 46,59 руб. Бензин марки АИ-95, в свою очередь, подорожал на 0,06%, до 50,26 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 54,61 руб.

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