УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
23.06.2022

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-мае 2022 года составила 26,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в январе-апреле этот показатель составлял 28 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.05.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 28 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

29.04.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

21.02.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

29.12.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,9 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре 2021 года составила ...

20.07.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,5 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне 2021 года составила 24,5 ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18