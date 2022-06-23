Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-мае 2022 года составила 26,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в январе-апреле этот показатель составлял 28 тыс. руб.