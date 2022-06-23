УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам до 6,9-7,9% годовых

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал улучшение условий выдачи потребительских кредитов. С 22 июня ставки будут начинаться от 6,9% годовых для держателей зарплатных карт УБРиР и от 7,9% годовых — для остальных категорий клиентов, сообщает пресс-служба финансовой организации.
«ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, что дает нам возможность корректировать и свои условия по кредитам. Нам важно, что заемные средства банка становятся доступнее для потребителей. Ведь они могут решить свои задачи: например, совершить долгожданную покупку или съездить в отпуск», — отметила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.
Эксперты также отметили, что спрос на потребительские кредиты восстанавливается. По итогам мая количество выданных займов в УБРиР выросло почти в два раза по сравнению с апрелем. Подать заявку на кредит можно на сайте, в мобильном приложении или в любом офисе банка. Сумма кредита может составлять от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. Срок варьируется от трех до 10 лет.
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