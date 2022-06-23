УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
23.06.2022

УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам до 6,9-7,9% годовых

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал улучшение условий выдачи потребительских кредитов. С 22 июня ставки будут начинаться от 6,9% годовых для держателей зарплатных карт УБРиР и от 7,9% годовых — для остальных категорий клиентов, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, что дает нам возможность корректировать и свои условия по кредитам. Нам важно, что заемные средства банка становятся доступнее для потребителей. Ведь они могут решить свои задачи: например, совершить долгожданную покупку или съездить в отпуск», — отметила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Эксперты также отметили, что спрос на потребительские кредиты восстанавливается. По итогам мая количество выданных займов в УБРиР выросло почти в два раза по сравнению с апрелем. Подать заявку на кредит можно на сайте, в мобильном приложении или в любом офисе банка. Сумма кредита может составлять от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. Срок варьируется от трех до 10 лет.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.04.2022 УБРиР снизил ставки по потребкредитам на 4 процентных пункта

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 4 процентных пункта снизил ставки по ...

17.11.2021 УБРиР ввел фиксированные ставки по рефинансированию ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел фиксированные ставки по ...

14.10.2019 В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно ...

23.08.2019 УБРиР второй раз за лето снизил ставки по потребительским кредитам

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) второй раз за лето уменьшил ставки по ...

17.03.2015 УБРиР снизил ставки по кредитам до 19,8%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по кредитам физических ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18