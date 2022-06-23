В Свердловской области выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 июня 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 446 тыс. 959 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 105 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 434 тыс. 708 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 166 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 409 тыс. 651 человек. За сутки зафиксировано 68 летальных случаев (всего 380 тыс. 711), выздоровели 3 тыс. 517 человек (всего 17 млн 836 тыс. 121).
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