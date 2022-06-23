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23.06.2022

ММК принимает участие в конференции «RPA Connect: Перезагрузка»

УрБК, Магнитогорск, 23.06.2022. Под Магнитогорском на базе эко-отеля Sunrise (озеро Банное) 23-24 июня проходит конференция «RPA Connect: Перезагрузка», посвященная практике применения технологии роботизированной автоматизации процессов (RPA). Мероприятие организовано ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» совместно с ООО «Центр технологий роботизации «Некст» и ООО «ММК-Информсервис».

Конференция стала третьим по счету мероприятием, посвященным вопросам RPA, проходящим на Южном Урале. В этом году в нем примут участие более сотни специалистов крупнейших предприятий различных отраслей и сфер экономики, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

В числе тем, которые эксперты обсудят в ходе пленарной сессии и работы по секциям, — вопросы импортозамещения в RPA и особенности миграции на отечественные решения; изменение технологий в информационной безопасности в условиях растущих угроз, поддержка отечественных IT-компаний со стороны государства. Будут также представлены успешные кейсы в сфере роботизации.

Поделятся опытом внедрения RPA и представители ММК, ставшего одним из лидеров российской индустрии в сфере программной роботизации. Это направление развивается на комбинате с 2018 года и уже охватывает все основные функциональные направления. Центром технологий роботизации «Некст», являющимся основным поставщиком RPA-решений в Группе ММК, реализованы десятки крупных проектов и созданы сотни программных роботов. Компания предлагает комплексные RPA-решения под ключ. В числе основных преимуществ программных роботов — их способность работать в режиме 24/7, высокая скорость исполнения операций, исключение ошибок и влияния человеческого фактора, наличие «цифрового следа» и невысокая стоимость.

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