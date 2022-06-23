Курс долл. США на Московской бирже составляет 53,35 руб., евро — 56,02 руб.

УрБК, Москва, 23.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.30 мск курс долл. США составляет 53,35 руб., евро — 56,02 руб.
На момент закрытия торгов 22 июня курс долл. США составлял 53,15 руб., евро — 56,42 руб.
УрБК, Москва, 20.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара начал снижаться, а евро — расти. По ...14.06.2022 Курс доллара США на Мосбирже составляет 57,64 руб., евро — 59,93 руб.
УрБК, Москва, 14.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара начал расти, а евро — снижаться. По ...09.06.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,3 руб., евро — до 63 руб.
УрБК, Москва, 09.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...08.06.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,6 руб., евро — до 64,4 руб.
УрБК, Москва, 08.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...08.04.2022 Курс долл. США на Мосбирже составляет 76 руб., евро — 81,16 руб.
УрБК, Москва, 08.04.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара начал расти, а евро — снижаться. По ...