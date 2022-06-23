Курс долл. США на Московской бирже составляет 53,35 руб., евро — 56,02 руб.

УрБК, Москва, 23.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.30 мск курс долл. США составляет 53,35 руб., евро — 56,02 руб. На момент закрытия торгов 22 июня курс долл. США составлял 53,15 руб., евро — 56,42 руб.

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