Курс доллара США на Московской бирже составляет 82,69 руб., евро — 87,95 руб.

УрБК, Москва, 09.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 82,69 руб., европейской — 87,95 руб. На момент закрытия торгов 8 июня курс доллара США составлял 82,59 руб., евро — 89,09 руб.

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