Курс доллара США на Московской бирже составляет 84,09 руб., евро — 91,97 руб.

УрБК, Москва, 20.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 84,09 руб., европейской — 91,97 руб. На момент закрытия торгов 19 июня курс доллара США составлял 84,14 руб., евро — 91,80 руб.

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