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Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,54 руб., евро — 87,04 руб.

УрБК, Москва, 07.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 81,54 руб., европейской — 87,04 руб.

На момент закрытия торгов 6 июня курс доллара США составлял 81,40 руб., евро — 87,19 руб.

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