«Атомстройкомплекс» сдал в эксплуатацию новый дом в Верхней Синячихе для переселенцев из ветхого жилья и сирот

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Компания «Атомстройкомплекс» сдала в эксплуатацию новый дом в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области. Ключи новоселам передали представители администрации Алапаевского района. В новостройку заедут 80 детей-сирот и восемь граждан, ранее проживавших в ветхих и аварийных домах, а также «погорельцев», сообщает пресс-служба застройщика.



Заказчиком строительства выступил ГКУ СО «Фонд жилищного строительства». Стоимость контракта составила 133 млн руб. Новый пятиэтажный дом общей площадью 2 тыс. 931 кв. м. построила СК «УКС Каменскстрой» (входит в «Атомстройкомплекс») по монолитной технологии. Все 88 квартир дома передают жильцам готовыми для проживания — с чистовой финишной отделкой и сантехникой.



«Рад, что у людей появится комфортное жилье. Мы строим качественно, с использованием современных технологий и материалов, как для себя, независимо от того, где будет находиться новостройка: в большом городе или маленьком поселке. Коллектив «Атомстройкомплекса» за четверть века заслужил репутацию надежного партнера власти в реализации национальных приоритетных проектов, в решении социальных задач региона. Мы обязательно продолжим участвовать в программах переселения граждан из аварийного жилья, в предоставлении квартир сиротам, в обеспечении граждан не только современным жильем, но и садиками, школами, дорогами и всей необходимой инфраструктурой», — сказал глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



Это вторая современная новостройка, возведенная за последние два года крупнейшим строительным холдингом Урала для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. В декабре прошлого года в Верхней Синячихе застройщик сдал в эксплуатацию пятиэтажный дом на 45 квартир.



Дополним, что большую часть материалов на строительство домов «Атомстройкомплекс» получает со своих заводов. Это высококачественный бетон, стеновые блоки, утеплитель, фасадный кирпич. Компания постоянно развивает собственное производство стройматериалов, чтобы минимизировать риски зависимости от внешних факторов. Продукция 11 заводов крупного уральского строительного холдинга не только используется для нужд самой компании, но и поставляется в другие строительные организации.