Более сотни сирот получили ключи от квартир в новом доме в Красноуфимске

Фото из официального Telegram-канала Дениса Паслера

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Свердловской области 107 детей‑сирот из Красноуфимского и Ачитского муниципальных округов получили ключи от квартир в новом пятиэтажном доме на улице Мизерова в Красноуфимске. Об этом сообщил после рабочего визита в Красноуфимский городской округ в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер.

Он уточнил, что дома построены на средства регионального бюджета. В квартирах с чистовой отделкой есть все необходимое, чтобы сразу заселиться и постепенно обустраивать быт. На кухнях установлены электроплиты, ванные комнаты полностью оборудованы сантехникой и водонагревателями для подачи горячей воды. Также в помещениях установлены пожарные извещатели, радиаторы позволяют регулировать температуру. Рядом с домом — спортивная и детская площадки, благоустроенная территория.

«Уверен, что для этих ребят сегодня особенный день. Получить не просто ключи от квартиры, а возможность создать домашний уют, свою атмосферу и встретить 2026 год уже в собственных квартирах», — сообщил Д. Паслер.

Согласно его статистике, в этом году почти 1,5 тыс. детей‑сирот получили квартиры или сертификаты на приобретение жилья. В процессе оформления и распределения — еще 240 квартир. Всего на эти цели в 2025 году направлено почти 5,8 млрд руб. Продолжается строительство более 2 тыс. квартир для детей‑сирот с вводом в 2025–2027 годах.

Возведение домов для льготных категорий уральцев способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализует задачи федерального проекта «Десятилетие детства».

