300 детей-сирот получили квартиры в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. В Екатеринбурге застройщик передал ключи от новых квартир 130 детям-сиротам. Об этом ...19.02.2024 «Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В рамках партнерства с Фондом жилищного строительства Свердловской области строительный ...28.03.2022 «Атомстройкомплекс» передал 110 новых квартир площадью около 3,7 тыс. кв. метров детям-сиротам
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Застройщик «Атомстройкомплекс» передал 110 новых квартир детям-сиротам. Однокомнатные ...01.03.2022 «Атомстройкомплекс» летом достроит в Верхней Синячихе дом с квартирами для детей-сирот
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. Летом 2022 года в Верхней Синячихе будет достроен новый дом, квартиры в котором будут ...17.02.2021 «Атомстройкомплекс» передал 159 новых квартир детям-сиротам из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Компания «Атомстройкомплекс» передала более 150 новых квартир детям-сиротам из ...