300 детей-сирот получили квартиры в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. В Екатеринбурге застройщик передал ключи от новых квартир 130 детям-сиротам. Об этом ...

В Екатеринбурге застройщик передал ключи от новых квартир 130 детям-сиротам

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В рамках партнерства с Фондом жилищного строительства Свердловской области строительный ...

«Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше

«Атомстройкомплекс» летом достроит в Верхней Синячихе дом с квартирами для детей-сирот

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. Летом 2022 года в Верхней Синячихе будет достроен новый дом, квартиры в котором будут ...