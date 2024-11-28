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300 детей-сирот получили квартиры в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Академическом микрорайоне Екатеринбурга началась выдача ключей от новых квартир детям-сиротам, которые состояли на учете в УСП Екатеринбурга, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

«170 новоселов получат однокомнатные квартиры с чистовой отделкой в доме на улице академика Ландау. Еще 130 квартир были переданы в ноябре прошлого года, общая площадь предоставленного жилья составляет почти 10 тыс. кв. м», — сообщили в пресс-службе девелопера.

300 детей-сирот получили квартиры в Академическом

Программу реализует Фонд жилищного строительства Свердловской области, «Атомстройкомплекс» на протяжении многих лет выступает его партнером.

«За почти десять лет сотрудничества с Фондом жилищного строительства по обеспечению жильем детей-сирот мы передали около тысячи квартир в новостройках «Атома» в Екатеринбурге и Свердловской области, в новых комфортных кварталах, в шаговой доступности от которых находятся медицинские и образовательные заведения, торговые центры и рекреационные зоны. Развитие транспортной, социальной инфраструктуры в рамках региона и города поддерживается проектами масштабной застройки, где мы учитываем потребности молодежи, ориентированность на создание семей и воспитание детей,» — отметил заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов.

Для переезда новым жильцам не требуется больших затрат — в квартирах выполнили чистовую отделку, в том числе, в санузлах, на кухнях установили электроплиты. Часть новоселов, получивших ключи в конце 2024 года, уже вселились в свои квартиры.

300 детей-сирот получили квартиры в Академическом

Также организованы дворы для активной молодежи, есть возможность потренироваться на турниках и брусьях. Для детей установлены игровые комплексы и песочницы.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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