В Свердловской области согласовали размещение многофункциональной зоны на скоростной трассе М-12

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. В соответствии с поручением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, региональное правительство одобрило проект размещения многофункциональной трассы придорожного сервиса на участке скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. Профильные министерства согласовали внесение изменений в проект планировки и проект межевания участка скоростной трассы М-12, сообщает департамент информационной политики региона.



Предполагается, что многофункциональная зона придорожного сервиса, состоящая из двух зеркальных частей площадью по 18 га с каждой стороны, будет размещена рядом с пересечением новой трассы с региональной дорогой Красноуфимск — село Нижнеиргинское — село Красносоколье. Здесь должны будут появиться автозаправочные станции мощностью не менее 1 тыс. заправок в сутки, кафе, мотель, площадка для торговли местными продуктами и сувенирами.



Помимо этого, намечены планы по размещению в зоне придорожного сервиса станции технического обслуживания автомобилей, мойки, стоянки на несколько десятков машино-мест для грузовиков и более 100 — для легковых автомобилей, включая места для маломобильных путешественников.



Подобные многофункциональные зоны должны в обязательном порядке иметь транспортно-пересадочный узел, столики со скамьями, отдельные скамейки, беседки, детскую игровую площадку, стационарный санузел. Кроме того, здесь необходимо расположить вертолетную площадку. Также будет создана база дорожно-эксплуатационной службы со стоянкой для техники, своей котельной, резервуарами для хранения топлива, административным зданием, очистными сооружениями.



Е. Куйвашев отметил, что ультрасовременная скоростная трасса обладает высоким потенциалом. Ее строительство позволит улучшить транспортную доступность территорий, даст путешественникам и перевозчикам возможность сэкономить время в пути, а также поспособствует развитию экономики и промышленности региона.



«Наши предприятия строительного комплекса, безусловно, будут участвовать в реализации проекта, будут использоваться наши строительные материалы. Это существенно повысит обороты и расширит их компетенции. Вокруг новой дороги возникнет новая инфраструктура придорожного сервиса, которая повлечет увеличение инвестиций в сферу услуг», — прокомментировал глава региона.



В компании «Автодор», которая занимается строительством трассы, назвали наличие многофункциональных зон одной из отличительных особенностей нового дорожного участка. Уже на стадии проектирования всей трассы установлены точки, в которых инвесторы могут развивать свой бизнес, связанный с придорожным сервисом.



Места для многофункциональных зон выбираются таким образом, чтобы они были максимально востребованы, а также ими было комфортно пользоваться проезжающим по скоростной трассе гражданам. Плюс сотрудникам, работающим в этой зоне, должно быть удобно добираться.



Уточним, что скоростная трасса М-12 должна объединить крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Время движения на автомобиле сократится в два раза: например, путь от Казани до Екатеринбурга займет семь часов вместо 14. Участок четырехполосной дороги, проходящий по Свердловской области, составит 43 километра. В районе Ачита новая трасса вольется в бесплатную федеральную трассу Пермь — Екатеринбург, которая будет на всем протяжении расширена до четырех полос движения с разделением встречных потоков.