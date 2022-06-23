Официальный курс доллара США снизился на 1,43 руб., евро — на 1,63 руб.

УрБК, Москва, 23.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,43 руб., до 53,28 руб., евро — на 1,63 руб., до 55,83 руб.