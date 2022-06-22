В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода может появиться индустриальный парк

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. На месте бывшего хлебозавода на ул. 8 Марта, 203 в Екатеринбурге может появиться индустриальный парк. О перспективах его создания рассказал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Площадь земельного участка — более 15 тыс. кв. м. Здесь расположены производственные и иные здания с инженерными сетями. По словам градоначальника, эту площадку можно рассматривать как небольшой индустриальный парк. Уже есть те, кто заинтересован в развитии этой территории.



А. Орлов отметил, что данный участок предполагается сохранить в качестве площадки для размещения производств, связанных с пищевой промышленностью, вроде создания одноразовой посуды и упаковки из бумаги и картона. В уральской столице есть предприятия, испытывающие потребность в площадях, добавил глава города.



Сейчас совместно с министерством промышленности и науки Свердловской области ведется работа по вопросу дальнейшего развития территории. В ближайшее время состоятся рабочие встречи с производственниками, на которых рассмотрят конкретные предложения и проекты освоения площадки.



«Сегодня предприятиям, которые предлагают создание производств, направленных на импортозамещение, есть возможность воспользоваться очень серьезным инфраструктурным меню. Например, промышленной ипотекой. Это позволит создать рабочие места, выпускать новую продукцию, в том числе, направленную на импортозамещение. Таким образом мы сможем поддержать социально-экономическую стабильность в городе и выполнить очень важную задачу, которую ставит сегодня и президент РФ Владимир Путин, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — подчеркнул А. Орлов.