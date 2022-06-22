В Свердловской области выявлен 91 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 июня 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 446 тыс. 861 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 97 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 434 тыс. 603 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 058 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 406 тыс. 485 человек. За сутки зафиксировано 66 летальных случаев (всего 380 тыс. 643), выздоровели 3 тыс. 767 человек (всего 17 млн 832 тыс. 604).
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