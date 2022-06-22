Официальный курс доллара США снизился на 1,46 руб., евро — на 1,34 руб.

УрБК, Москва, 22.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,46 руб., до 54,71 руб., евро — на 1,34 руб., до 57,46 руб.
УрБК, Москва, 21.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2022 года. Курс долл. ...15.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 1 руб. 72 коп.
УрБК, Москва, 15.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2022 года. Курс долл. ...10.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп. евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 10.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2022 года. Курс долл. ...09.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 73 коп., евро — на 63 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2022 года. Курс долл. США ...08.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 30 коп.
УрБК, Москва, 08.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2022 года. Курс долл. США ...