Официальный курс доллара США снизился на 1,46 руб., евро — на 1,34 руб.

УрБК, Москва, 22.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,46 руб., до 54,71 руб., евро — на 1,34 руб., до 57,46 руб.