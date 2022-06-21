Цены на корма для домашних животных в России с февраля увеличились до 24%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Цены на корма для домашних животных в России выросли с начала февраля. Больше всего подорожали промышленные рационы для собак — на 24%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса ОФД от «Контур.Маркета».



В исследовании рассматривается период с начала февраля по начало июня текущего года. При этом эксперты ввели в отчете понятие «пиковая неделя»: под ним подразумевается период с 14 по 20 марта 2022 года, когда был отмечен наибольший объем продаж промышленных кормов для домашних животных. В «пиковую неделю» продажи кормов выросли на 36% по сравнению с началом февраля, их стоимость увеличилась на 8%. Аналитики объяснили рост продаж и цен опасениями владельцев животных относительно того, что иностранные производители могут уйти с российского рынка, а также колебаниями курсов валют.



Эксперты рассмотрели понедельно колебания стоимости промышленных кормов и получили следующие данные: на начало февраля цена на корм для собак составляла 450 руб., в пиковую неделю — 533 руб., на начало июня — 559 руб. Корм для хомяков в начале февраля стоил 165 руб., в пиковую неделю — 186 руб., на начало июня — 192 руб. Для кошек его стоимость составляла 30 руб. в начале февраля, 36 руб. — в пиковую неделю, 34 руб. — на начало июня. Таким образом, цены на собачьи корма выросли на 24%, на корм для хомяков — на 16%, для кошек — на 13%.



Эксперты также выяснили, что уже в апреле покупки кормов упали на 25%. При этом специалисты прогнозируют, что в ближайшее время цены на корма вернутся к показателям февраля или станут ниже на 2-5%. Причиной тому — запасы, которые сделали владельцы питомцев: их хватит на несколько месяцев.



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