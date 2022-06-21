Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышло 140 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Несмотря на дождливую погоду, сегодня днем на уборку города вышло 140 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.



За прошедшие сутки на уборке города было задействовано 483 сотрудника коммунальных служб и 301 единица техники. Особое внимание было уделено борьбе с тополиным пухом, для этого было израсходовано 1 тыс. 943 кубометра воды. Также на полигоны было отправлено около 43 т мусора и более 78 т грязи. На ремонт дорожного полотна в минувшие сутки было израсходовано 102 т асфальта и 20 т щебня.