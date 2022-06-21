Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышло 140 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Несмотря на дождливую погоду, сегодня днем на уборку города вышло 140 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.
За прошедшие сутки на уборке города было задействовано 483 сотрудника коммунальных служб и 301 единица техники. Особое внимание было уделено борьбе с тополиным пухом, для этого было израсходовано 1 тыс. 943 кубометра воды. Также на полигоны было отправлено около 43 т мусора и более 78 т грязи. На ремонт дорожного полотна в минувшие сутки было израсходовано 102 т асфальта и 20 т щебня.
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. Уборка улиц и дорог Екатеринбурга продолжается круглосуточно. Сегодня на улицы ...30.05.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 417 рабочих и 146 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. Специалисты служб благоустройства продолжают убирать город в круглосуточном режиме. ...05.05.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 431 сотрудник дорожных служб и 155 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Сегодня на уборку Екатеринбурга выведены 431 сотрудник коммунальных служб и 155 единиц ...19.04.2022 Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников ...25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...