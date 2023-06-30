На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 421 дорожный рабочий и 163 единицы техники

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 416 сотрудников коммунальных служб и 172 ...29.03.2023 Днем 29 марта на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 503 рабочих и 192 спецмашины
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 503 сотрудника коммунальных служб и 192 ...17.03.2023 Для уборки улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем задействуют 454 рабочих и 203 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 454 сотрудника коммунальных ...01.03.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 461 рабочий и 190 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышел 461 сотрудник коммунальных служб, ...19.04.2022 Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников ...