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На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 421 дорожный рабочий и 163 единицы техники

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 сотрудник коммунальных служб, а также задействовали 163 единицы спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки в уборке города от последствий ливня приняли участие 487 дорожных рабочих и 251 единица спецтехники. По словам специалистов, из города вывезли 71 т грязи и почти 63 т мусора, при этом было израсходовано более 1,1 тыс. куб. м воды.
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