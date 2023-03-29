На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий ливня сегодня вышли 425 дорожных рабочих и 166 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 503 сотрудника коммунальных служб и 192 ...21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...11.05.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдет 419 рабочих и 130 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Сотрудники коммунальных служб Екатеринбурга по-прежнему осуществляют уборку города в ...19.04.2022 Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников ...