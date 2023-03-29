УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:45

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий ливня сегодня вышли 425 дорожных рабочих и 166 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 425 сотрудников коммунальных служб и 166 единиц спецтехники. Рабочие устраняют последствия прошедшего накануне ливня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, за прошедшие сутки на улицах города трудилось 256 уборочных машин и 488 дорожных рабочих. На полигоны за пределы города было вывезено более 60 т грязи и 65 т мусора.

Как сообщают специалисты комитета благоустройства администрации города, система ливневой канализации успешно справилась с последствиями ливня: в течение нескольких часов после окончания дождя вода ушла с улично-дорожной сети. На сегодняшний день в проблемных местах мегаполиса подтоплений нет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.03.2023 Днем 29 марта на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 503 рабочих и 192 спецмашины

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 503 сотрудника коммунальных служб и 192 ...

21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...

26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...

11.05.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдет 419 рабочих и 130 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Сотрудники коммунальных служб Екатеринбурга по-прежнему осуществляют уборку города в ...

19.04.2022 Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (421)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18