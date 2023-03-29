На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий ливня сегодня вышли 425 дорожных рабочих и 166 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 425 сотрудников коммунальных служб и 166 единиц спецтехники. Рабочие устраняют последствия прошедшего накануне ливня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Кроме того, за прошедшие сутки на улицах города трудилось 256 уборочных машин и 488 дорожных рабочих. На полигоны за пределы города было вывезено более 60 т грязи и 65 т мусора.



Как сообщают специалисты комитета благоустройства администрации города, система ливневой канализации успешно справилась с последствиями ливня: в течение нескольких часов после окончания дождя вода ушла с улично-дорожной сети. На сегодняшний день в проблемных местах мегаполиса подтоплений нет.