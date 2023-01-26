На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 439 сотрудников коммунальных служб и 229 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 439 специалистов дорожных служб и 229 единиц спецтехники. Перед специалистами была поставлена задача почистить магистральные дороги для предотвращения образования колеи, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В ночь с 9 на 10 марта на улицах мегаполиса работали 224 единицы техники и 83 рабочих. На полигоны было вывезено 6 тыс. 094 т снега и 2,5 т мусора. Для предотвращения образования наледи специалисты израсходовали 7,6 т противогололедных материалов и 12 т фракционного песка.
По данным синоптиков, в ближайшие два дня температура в городе опустится до 11 градусов ниже нуля. Также ожидаются осадки в виде дождя со снегом.
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