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21.06.2022

В Екатеринбургском музее ИЗО открывается авторская фотовыставка Ольги Мичи «Уязвимые»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 22 июня открывается фотовыставка Ольги Мичи «Уязвимые». В экспозиции представлено более 50 работ, объединенных проблемой столкновения коренных народов с современной цивилизацией, активно вмешивающейся в их традиционный уклад жизни, сообщает пресс-служба музея.

В Екатеринбургском музее ИЗО открывается авторская фотовыставка Ольги Мичи «Уязвимые»

Все работы автора можно условно поделить на три части: первая посвящена эфиопским племенам, живущим в долине реки Ому; вторая — народам Юго-Восточной Азии, третья — культуре жителей Чукотки.

Проблема у всех этих народов одна — их традиции, обычаи и ритуалы часто превращают в шоу для туристов, а повсеместное засилье товаров широкого потребления внедряется в их повседневную жизнь, что ярко демонстрируют представленные на выставке фотографии Ольги Мичи.

Запечатленные на них свидетельства разрушения этнографических стереотипов дают зрителю повод задуматься о проблемах глобализации, искажения и утраты древних культур.

В Екатеринбургском музее ИЗО открывается авторская фотовыставка Ольги Мичи «Уязвимые»

«В проекте «Уязвимые» зритель оказывается в эпицентре глобальной проблемы выбора между прошлым и будущим, разобщенностью и единством, многообразием и унификацией. Уязвимыми в этой сложной ситуации оказываются не только находящиеся в меньшинстве герои работ, но и зрители проекта, которые, так или иначе, также — пускай и не всегда осознанно — вносят свой вклад в выбор между тем, что именно сохранить, а чем пожертвовать», — отмечает Ольга Мичи.

Проект «Уязвимые» демонстрировался в России (в Самаре, Новосибирске, Москве, Казани) и за границей (в Мюнхене и Дюссельдорфе), получил международное признание благодаря публикации одноименного альбома (Vulnerable) в немецком издательстве teNeues. В Екатеринбурге выставка будет представлена впервые.

В Екатеринбургском музее ИЗО открывается авторская фотовыставка Ольги Мичи «Уязвимые»

22 июня в день открытия выставки посетители смогут послушать лекцию куратора выставки историка фотографии и арт-директора Центра визуальной культуры Beton Алексея Логинова о «Современной фотографии и цифровых технологиях», а также посетить авторскую экскурсию Ольги Мичи, где она расскажет о множественных смыслах своих работ, истории их создания и о том, какие проекты стали продолжением «Уязвимых». Начало лекции в 15.00, начало экскурсии в 16.00.

Выставка «Уязвимые» будет представлена в залах ЕМИИ на ул. Воеводина, 5 с 22 июня по 7 августа 2022 года.

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