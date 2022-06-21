Сотрудники «Атомстройкомплекса» заняли призовые места на конкурсах профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Шестеро представителей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в двух крупных конкурсах профессионального мастерства. Речь идет об окружном этапе по УрФО национального конкурса «Строймастер-2022» и областном конкурсе «Славим человека труда».



На «Строймастере-2022» в номинации «Лучший штукатур» выступил Константин Гизатулин (ЗАО «Отделстрой»), в номинации «Лучший каменщик» — Хусрав Шамсов (ООО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»), «Лучший монтажник каркасно-обшивных-конструкций» — Константин Мельников (ЗАО «Отделстрой»). На «Славим человека труда» выступили плиточник Сергей Беркоз (ЗАО «Отделстрой»), плотники Денис Путиенко и Анатолий Скрипов (ЗАО «Отделстрой»).



«Мы много внимания уделяем мероприятиям, способствующим повышению компетенций наших строителей, ежегодно проводим собственный корпоративный конкурс профмастерства, обеспечиваем нашим сотрудникам возможности для профессионального роста, обучения, освоения новых технологий. Мы ответственны за город, который строим, и прикладываем все усилия для того, чтобы быть надежным партнером власти в реализации стратегических задач по развитию городской среды, чтобы обеспечивать уральцам комфортные, безопасные и современные условия для жизни», — прокомментировал генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



В результате С. Беркоз занял первое место в номинации «Лучший плиточник», а А. Скрипов и Д. Путиенок взяли серебро в категории «Лучший плотник». Помимо этого, второго места в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» удостоился К. Мельников. Дипломы и ценные призы победителям и призерам вручил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



Дополним, что городской конкурс «Строймастер» проводится в 19-й раз. В этом году в нем участвовали 50 строителей из 24 компаний. Все они отмечают, что данный конкурс — уникальная площадка для профессионального взаимодействия и обмена опытом между рабочими строительных профессий, организациями и организаторами.