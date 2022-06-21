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21.06.2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил о прибытии первых трамваев для маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. В Екатеринбург поступили первые три трамвая «Львенок», которые будут курсировать по первому в России межмуниципальному маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Куйвашев.

По данным департамента информполитики региона, в ближайшее время в Екатеринбург придут еще восемь низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок» производства «ПК Транспортные системы» бордово-желтой окраски.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил о прибытии первых трамваев для маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Запуск движения по новой трамвайной ветке намечен на август. Общая протяженность трамвайной линии — почти 18 км, на ней запланировано обустроить 25 остановок. Чтобы добраться из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму на трамвае, потребуется 20-30 минут. Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тыс. человек.

Отмечается, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) запуск трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой признан лучшим в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере городского транспорта» Национальной премии РОСИНФРА.

В департаменте информполитики напоминают, что концессионное соглашение о создании системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего пользования — трамвайной линии «город Верхняя Пышма — город Екатеринбург» было подписано в мае 2021 года в присутствии Евгения Куйвашева между правительством Свердловской области и компанией «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы»). Соглашение о финансировании проекта в объеме 1,8 млрд руб. компания «Мовиста Регионы» заключила с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

«Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения», — говорил Евгений Куйвашев.

«Трамвай «Львенок» отличают не только компактность, но и просторный салон, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, передовой медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики трамвая уделили маломобильным пассажирам. Для их удобства «Львенок» оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя», — говорится в сообщении.

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