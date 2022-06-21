В Свердловской области выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 июня 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 446 тыс. 770 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 79 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 434 тыс. 506 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 500 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 403 тыс. 427 человек. За сутки зафиксировано 60 летальных случаев (всего 380 тыс. 577), выздоровели 3 тыс. 440 человек (всего 17 млн 828 тыс. 837).