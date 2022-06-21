Курс доллара США на Московской бирже снизился до 55,02 руб., евро — до 57,8 руб.

УрБК, Москва, 21.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс долл. США составляет 55,02 руб., евро — 57,8 руб.
На момент закрытия торгов 20 июня курс долл. США составлял 55,63 руб., евро — 58,84 руб.
УрБК, Москва, 16.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...09.06.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,3 руб., евро — до 63 руб.
УрБК, Москва, 09.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...08.06.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,6 руб., евро — до 64,4 руб.
УрБК, Москва, 08.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...02.06.2022 Курс доллара США на Мосбирже снизился до 61,1 руб., евро — до 64,3 руб.
УрБК, Москва, 02.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...24.05.2022 Курс доллара США на Мосбирже снизился до 57,4 руб., евро — до 59,5 руб.
УрБК, Москва, 24.05.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...