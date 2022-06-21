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21.06.2022

ММК увеличивает продажи на своем маркетплейсе

УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличивает онлайн-продажи. Об этом заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов рассказал на общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» в Москве.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, в апреле прошлого года специалисты ПАО «ММК» запустили в работу корпоративный маркетплейс — электронную площадку для покупки и оформления доставки продукции комбината. Современный и удобный сервис дает возможность оперативно обслуживать заказы самого широкого профиля в онлайн-формате.

Динамика продаж на электронной торговой площадке ММК позволяет говорить об устойчивом росте продаж онлайн. Так, с апреля по декабрь 2021 года продажи металлопродукции ПАО «ММК» через этот канал составили 16,5 тыс. т, а с января по май 2022 года — 15,5 тыс. т.

На сайте зарегистрировано более 3,5 тыс. клиентов, а число ежедневных пользователей составляет более 1 тыс. человек.

«Маркетплейс ПАО «ММК» обеспечивает эффективное и быстрое взаимодействие между покупателем и продавцом. Удобный подбор товара с помощью фильтров позволяет клиентам сэкономить время, на всех этапах покупки пользователи получают квалифицированную помощь специалистов контакт-центра», — говорится в сообщении.

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