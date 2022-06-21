Алексей Орлов ответил на вопросы горожан в газете «Вечерний Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Глава муниципалитета Алексей Орлов ответил на самые важные вопросы горожан в рубрике «Острые вопросы» на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург».



В числе волновавших граждан вопросов была работа дождевой канализации. Глава города объяснил, что «ливневки» рассчитаны на отвод определенного объема воды во время дождя и после его окончания. Однако если за короткий отрезок времени выпадает треть месячной нормы осадков, системе требуется время, чтобы справиться с такой нагрузкой.



«По аналогии с раковиной на кухне каждого из нас. Если открыть кран — вода уходит. Если вылить ведро воды — вода уйдет со временем. А если на сливе будут лежать остатки продуктов или иной предмет, то вода не уйдет, пока мы не уберем препятствие. У дождевой канализации так же», — объяснил А. Орлов.



Помимо этого, градоначальник сообщил, что администрации районов, муниципальные учреждения и квартальные каждый день проводят объезды и обходы административных территорий, в ходе которых отмечают недостатки улично-дорожной сети, включая дефекты дорожного покрытия. Самостоятельно сообщить о недостатках на улицах и дорогах можно диспетчеру ЕДДС по телефону 304-12-12. Также в ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении «Активный Екатеринбург».



Несколько вопросов касались строительства и благоустройства. Так, А. Орлов заверил, что на месте сквера рядом с домом на ул. Начдива Онуфриева, 24/2 не будет никакой стройки (там планировалось возведение офисного здания и жилого дома) — предложенный проект планировки получил отрицательное заключение от администрации города. Кроме того, глава города сообщил о планах строительства школы на 1 тыс. 125 мест на ул. Энергостроителей (четная сторона — от улицы Папанина до набережной). Этот участок входит в договор о развитии застроенной территории с ООО «Брусника». Сейчас инвестор ведет расселение аварийных жилых домов, а затем земельный участок передадут муниципалитету для строительства образовательного учреждения.