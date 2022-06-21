Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 21.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 54 коп., до 56,17 руб., евро — на 53 коп., до 58,80 руб.
УрБК, Москва, 16.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июня 2022 года. Курс долл. ...10.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп. евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 10.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2022 года. Курс долл. ...08.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 30 коп.
УрБК, Москва, 08.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2022 года. Курс долл. США ...07.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 07.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2022 года. Курс долл. США ...01.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,5 руб., евро — на 2 руб.
УрБК, Москва, 01.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2022 года. Курс долл. США ...