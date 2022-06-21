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21.06.2022

Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 21.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 54 коп., до 56,17 руб., евро — на 53 коп., до 58,80 руб.

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